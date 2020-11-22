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الأحد، 22-11-2020 10:31 ص

البدء باستقبال طلبات المنح والقروض في الجامعات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن بدء عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021.

وقالت الوزارة عبر منشوراً لها على موقع "فيسبوك"، إنها بدأت اليوم استقبال الطلبات عبر الرابط الالكتروني: هنا 

ودعت الوزارة الطلاب المستفيدين إلى ضرورة تعبئة البيانات والمعلومات بشكل دقيق مشيرة إلى أن هذه البيانات هي التي تحدد الصناديق والمنح التي سيتم منافسة الطالب عليها دون أن يقوم الطالب بإختيار هذه المنح والصناديق، متمنية للجميع التوفيق.

 




 

 


 

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