البدء باستقبال طلبات برنامج تمويل المشاريع السياحية

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق التنمية والتشغيل، عن بدء استقبال طلبات التمويل للمشاريع السياحية المتضررة من جائحة كورونا، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

اضافة اعلان



وقال مدير عام الصندوق منصور الوريكات في تصريح صحفي، ان البرنامج يهدف إلى المساهمة في الجهود الحكومية لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة، والذي سينفذ بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



ويستهدف البرنامج الشركات والمؤسسات الفردية السياحية المتضررة من الجائحة، والمتمثل نشاطها في "الإيواء السياحي والمطاعم السياحية والمكاتب السياحية والتحف الشرقية بكافة تصنيفاتها، اضافة الى شركات النقل السياحي بكافة فئاتها".



واضاف ان قيمة القروض التي سيتم تمويلها ستكون من 5000 ولغاية 75000 دينار موجهة لتمويل احتياجات المشروع.



وأكد أن التقديم الأولي سيكون من خلال منصة إلكترونية أنشأها الصندوق التزاماً بتحقيق الاشتراطات الصحية، وبعد التأكد من الطلبات سيتم تحويلها لفروع الصندوق المنتشرة في محافظات المملكة لاستكمال الإجراءات من خلال موقع الصندوق الالكتروني.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة