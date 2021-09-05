الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية تدرس إعفاء الطلبة الأردنيين والسوريين من التبرعات المدرسية

طرح عطاء لإنشاء مدارس جديدة في الكرك

البدء باستقبال طلبات برنامج تمويل المشاريع السياحية

بلعاوي لـ الوكيل : لا مبرر للهلع من متحور 'مو'

مكرهة صحية بمنطقة القناطر في معان- صور

الملك يزور الكرك اليوم

تعطل موقع نتائج الشامل

أسماء الأوائل في امتحان الشامل للدورة الصيفية

منهل مفتوح خطر على المواطنين في الزرقاء

%69.9 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل

الأحد، 05-09-2021 12:13 م

البدء باستقبال طلبات برنامج تمويل المشاريع السياحية

صندوق التنمية والتشغيل


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق التنمية والتشغيل، عن بدء استقبال طلبات التمويل للمشاريع السياحية المتضررة من جائحة كورونا، اعتباراً من صباح اليوم الأحد.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الصندوق منصور الوريكات في تصريح صحفي، ان البرنامج يهدف إلى المساهمة في الجهود الحكومية لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة، والذي سينفذ بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والسياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.


ويستهدف البرنامج الشركات والمؤسسات الفردية السياحية المتضررة من الجائحة، والمتمثل نشاطها في "الإيواء السياحي والمطاعم السياحية والمكاتب السياحية والتحف الشرقية بكافة تصنيفاتها، اضافة الى شركات النقل السياحي بكافة فئاتها".


واضاف ان قيمة القروض التي سيتم تمويلها ستكون من 5000 ولغاية 75000 دينار موجهة لتمويل احتياجات المشروع.


وأكد أن التقديم الأولي سيكون من خلال منصة إلكترونية أنشأها الصندوق التزاماً بتحقيق الاشتراطات الصحية، وبعد التأكد من الطلبات سيتم تحويلها لفروع الصندوق المنتشرة في محافظات المملكة لاستكمال الإجراءات من خلال موقع الصندوق الالكتروني. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202128655862742324

التربية تدرس إعفاء الطلبة الأردنيين والسوريين من التبرعات المدرسية

كرك.jpeg

طرح عطاء لإنشاء مدارس جديدة في الكرك

مو

بلعاوي لـ الوكيل : لا مبرر للهلع من متحور 'مو'

920212171112695691333

الملك يزور الكرك اليوم

main_image6134752843bf5

تعطل موقع نتائج الشامل

العتوم

أسماء الأوائل في امتحان الشامل للدورة الصيفية