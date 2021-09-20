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الإثنين، 20-09-2021 06:04 م

البدء بتدريب الكوادر الصحية في مستشفيات وزارة الصحة الأسبوع المقبل

الهواري


الوكيل الاخباري - بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الدولية في مجالات التدريب والتعليم المستمر للكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك لدى استقبال الهواري اليوم لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، سارة أفريلود، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن المغادرة، ساندرا تيتامنتي بالإضافة لمنسق قسم الصحة في اللجنة الدولية، الدكتور كاسبار طاشجيان. 

واستعرض وزير الصحة خلال اللقاء أبرز خطط الوزارة لجهة تدريب الكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، حيث أكد أنّ الوزارة بصدد افتتاح مركز للتدريب على برامج دعم الحياة المعتمدة من جمعية القلب الامريكية الأسبوع المقبل.


وأضاف انّ هذا المركز سيكون اول مركز متخصص لتدريب و تأهيل الكوادر الصحية العاملة في وزارة الصحة،  حيث سيتم تدريب جميع الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية و حسب تعليمات جمعية القلب الامريكية للعام٢٠٢٠ .

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وأوضح الهواري أنّ هذه البرامج ستزود الكوادر الصحية بالمهارات اللازمه لتقديم الرعاية الطبية للحالات الوعائية الطارئة مما يسهم في رفع فرص النجاه ، 
ولفت إلى أنه سيتم تدريب الكوادر الصحية من قبل مدربين معتمدين من الجمعية و سيخضع جميع المشاركين لاختبارات عملية و نظرية للتاكد من اتقانهم للمهارات المقدمة مما يسهم في رفع كفاءة الرعاية المقدمة من الكوادر الطبية .

 

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