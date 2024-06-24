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الإثنين، 24-06-2024 04:33 م

البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة إنه تم البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، بعد افتتاحه من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم أمس الأحد، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، ويخفض كلف الاستيراد والتصدير.اضافة اعلان


وبين القضاة أهمية المركز الاستراتيجية في تعزيز النشاط التجاري والاستثماري وتحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، مما سيؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة مشيرا الى ان المركز الجديد أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة.

وأضاف القضاة خلال جولة للإعلاميين والصحفيين نظمتها دائرة الجمارك ان المركز يحتوي على مرافق ومبانٍ أقيمت على أرض مساحتها نحو 1317 دونم، تعتبر مبانٍ متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية، وهي مبنى مركز الجمرك بالإضافة الى مسجد وكافتيريا، ومبنى قسم الدفاع المدني ومبنى قسم الترخيص التابع للأمن العام والمديريات المساندة، ومبنى لوكلاء شركات التخليص ومبنى المختبرات، وساحات للمزادات ومستودعات للفرز والحجز  بمساحة 27000 متر مربع ومظلات ورمبات للمعاينة بمساحة 30 ألف متر تتسع الى 192 شاحنة، كما يضم المركز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع المركز لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية.

وقالت مدير جمرك عمان عميد جمارك المهندسة ريما النمر ان المركز مزود بخدمات البنية التحتية المتطورة والتي تدعم عمليات تسريع انجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت وجهد من خلال أتمتة كافة الخدمات الجمركية في المركز ضمن مشروع النافذة الوطنية، والهادف إلى تسهيل الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات.

 




 

 


 

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