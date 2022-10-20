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الخميس، 20-10-2022 11:22 ص

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن بدء العمل بتنفيذ أعمال الصيانة المسائية لطريق مطار الملكة علياء الدولي من نقطة التقاء الدوار السابع مع الدوار الثامن اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل الكشط وتنفيذ الخلطات الاسفلتية والعديد من الاعمال اللازمة.

وأوضحت أننه سيتم اغلاق جزئي للطريق واجراء تحويلات مرورية على عدة مراحل متزامنة وكالاتي:

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١- المرحلة الأولى: تتضمن اغلاق المسرب الأيمن من شارع الملك عبدالله الثاني وتحويل حركة السير إلى المسرب الايسر للاتجاه القادم من شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه طريق المطار ولمسافة ٥٠٠ متر.


٢- المرحلة الثانية: تتضمن تحويل السير من مسربين إلى المسرب اليسار في شارع مطار الملكة علياء الدولي ومن مسربين الى المسرب اليمين في شارع الملك عبدالله الثاني والقادم من دوار الثورة العربية الكبرى الى شارع المطار.


٣ -المرحلة الثالثة: تتضمن تحويل السير من مسربين الى المسرب الايمن في شارع مطار الملكة علياء الدولي.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 

 


 




 

 


 

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