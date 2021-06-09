الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 01:56 م

البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج رفاق السلاح

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الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أعلن صندوق الإئتمان العسكري، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفالات التي تقيمها المملكة بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج "رفاق السلاح" لتقديم الخدمات المصرفية.
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 ويتيح البرنامج للمتقاعدين العسكريين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، التقدم بطلبات التمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبنسب أرباح مخفضة وضمن شروط ميسرة، تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.

 وفي إطار التعاون المشترك مع المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين، تم استحداث مكاتب لخدمة المستفيدين من خدمات صندوق الإئتمان العسكري من المتقاعدين العسكريين، في عدد من فروع المؤسسة لاستقبال طلباتهم والإجابة على استفساراتهم وذلك لتوفير الخدمة المناسبة لهم بأسرع وقت.

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات عن الخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق، الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 06-4604615، أو زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق www.mcf.jo وصفحات الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج.

 




 

 


 

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