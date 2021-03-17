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الأربعاء، 17-03-2021 05:34 م

البدء بتنفيذ مشروع ملعب القادسية بـ450 ألف دينار

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري - قال مدير التربية والتعليم للواء بصيرا حازم العمريين إن شركة مقاولات محلية بدأت بتنفيذ مشروع ملعب رياضي في حدود مدرسة القادسية الثانوية للبنين بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بكلفة 450 ألف دينار.
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واضاف العمريين أن الملعب الرياضي سيكون وفق المواصفات الفنية لتلبية احتياجات الطلبة والقطاع الشبابي في منطقة القادسية التي تحتاج لمزيد من المنشآت والمرافق الرياضية، مشيراً إلى التشاركية الفاعلة بين وزارتي التربية والتعليم والاشغال العامة وبلدية القادسية ونادي القادسية لأبرز هذا المشروع إلى حيز الوجود بعد سنوات طويلة من الانتظار.


 




 

 


 

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