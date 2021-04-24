البدء بصرف مستحقات برامج تمكين اقتصادي (2) ومساند (3) اعتبارا من غد الأحد

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي أنها ستباشر بصرف وتحويل المستحقات الخاصة بالحزمة الجديدة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 25 نيسان.

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وبينت المؤسسة بأن عملية الصرف ستشمل مستحقات برامج تمكين اقتصادي (2) ومساند (3) التي وصل عدد المتقدمين لهما لغاية الآن نحو (100) ألف مشترك، فيما ستباشر المؤسسة بصرف مستحقات سلف التمكين للمتقاعدين اعتباراً من بداية شهر أيار المقبل.



وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المتقدمين بطلبات الاستفادة من برامج الحزمة الجديدة بالتسجيل في منصة لقاح كورونا لمن لم يسبق لهم التسجيل، موضحةً بأن هذا الشرط لا ينطبق على المتقدمين الذي تلقوا الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية من اللقاح.