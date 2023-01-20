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الجمعة، 20-01-2023 09:05 م

البدء بمشروع صيانة وتعبيد الشوارع بمناطق بلدية المفرق

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الوكيل الإخباري - بدأت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وصيانة الطرق ضمن مشروع خدمات البلدية والتكيف الإجتماعي والممول من البنك الدولي للأحياء والتجمعات الأكثر تضررًا لموجهة آثار اللجوء، وفق رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين أخو ارشيدة الخزاعلة.

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وقال الخزاعلة، وفق بيان صحفي للبلدية، إن الهدف من المشروع، ربط الأحياء والتجمعات السكانية في المدينة والتخفيف من الازدحامات المرورية، مشيرًا إلى أن تعبيد الشوارع يتم تنفيذه وفق دراسات ميدانية على أرض الواقع لاختيار الطرق الأكثر تضررًا في المدينة.


وأكد، أنه سيكون هناك عطاء آخر لتعبيد الطرق سيتم البدء بتنفيذه خلال شهر، مشيرا إلى أنه يتم دراسة المشروع من قبل الخدمات الهندسية في البلدية.

 




 

 


 

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