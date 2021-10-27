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الأربعاء، 27-10-2021 12:40 م

البدء بمقابلات ذوي الاحتياجات الخاصة لطالبي الإعفاء

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الوكيل الاخباري- باشرت دائرة الجمارك الأردنية بإجراء المقابلات مع ذوي الاحتياجات الخاصة طالبي الحصول على اعفاء جمركي.

وأكد رئيس لجنة اعفاء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة العميد جمارك رائد عواد أنه يتم فرز الطلبات ومقابلة أصحابها حسب أقدمية تقديم الطلب دون استثناء أي منها حيث يجري حالياً مقابلة أصحاب الطلبات الاقدم والمقدمة منذ عامي  2018 و2019

وأضاف العميد جمارك عواد إن الدائرة باشرت فعلياً بإجراء المقابلات منذ الرابع  من الشهر الجاري في مبنى مؤهل ومجهز لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تأهيله وتجهيزه بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

ودعا العميد جمارك عواد مقدمي الطلبات الى ضرورة عدم مراجعة مكان المقابلات الواقع في ماركا "حي العبداللات " قرب حديقة الزهراء إلا بعد التواصل مع الشخص المعني صاحب الطلب من خلال رسالة نصية أو اتصال هاتفي من الدائرة وعلى ضرورة التقيد باجراءات السلامة العامة والتي تشترط عدم اصطحاب الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة الا مرافق واحد.

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