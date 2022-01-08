البدور: ارقام الاصابات سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان د. إبراهيم البدور، إنه قد تم الدخول فعليا في موجة جديدة بسبب تسجيل الاصابات المرتفعة بالمتحور الجديد "أوميكرون".



واضاف البدور في تصريحات صحفية أن الأرقام سوف تتصاعد مع نهاية الشهر الحالي.



وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة أشار البدور إلى أن الحكومة كانت سببا في انتشار الفايروس لعدم تطبيق الاجراءات الصارمة التي تحد من الانتشار.

اضافة اعلان