البدور : اصابات متحور اوميكرون بالاردن اضعاف المعلن عنها

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الصحة بالمركز الوطني لحقوق الانسان د. ابراهيم البدور إنه لو اجرينا فحوصات للمتحور الجديد "أوميكرون"، لوجدنا ارقاما تمثل اضعافا للرقم الحالي.



واضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مطالبة بتشديد الاجراءات وتنفيذ ما تتخذه من قرارات للحد من انتشار كورونا، كما وان الناس مطالبون بالالتزام بالاجراءات الوقائية.



ودعا البدور الحكومة لاستحداث برنامج توعوي شامل بالشراكة مع مختلف وسائل الاعلام الخاص، لتوعية الناس للاقبال على اخذ المطاعيم، وخاصة الجرعة الثالثة.

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