البدور : الاردني المصاب بالرشح مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور، إن أي شخص تظهر عليه أعراض الرشح، فهو مصاب بفيروس كورونا، ما لم يثبت عكس ذلك.وأضاف البدور، في تصريحات صحفية ، أن الأردن خلق طريقة خاصة به في التعامل مع جائحة كورونا بالإغلاق، وأن هذه الطريقة نجحت لفترة محددة، وأن الأردن دفع ثمنا غاليا خلال الشهور الخمسة الماضية اقتصاديا وصحيا، وفي النهاية استطاع الفيروس من دخول الأردن والانتشار.وأشار البدور إلى أن الأردن تأخر عن العالم في دخول المنحنى الوبائي نحو خمسة أشهر، وأن المنحنى الوبائي في الأردن غريب والمنظومة الصحية تختلف عن دول العالم، وأن عنوان هذه المرحلة التعايش مع كورونا