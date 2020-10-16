الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟

البدور : الاردني المصاب بالرشح مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس

تعرف على التهم الموجهة لجميع المتهمين بجريمة الزرقاء

عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

رحيل رجل الأمن الذي أســر قلوب الأردنيين - صور

28 وفاة و 1539 إصابة بكورونا في المملكة

الملك: علينا غرس بذور جديدة ليتسنى للأجيال المقبلة أن تحيا

الجيش ينفذ خطة فرض الحظر الشامل

محافظ العاصمة : الحظر الشامل مهم في المرحلة الحالية




الجمعة، 16-10-2020 07:27 م

البدور : الاردني المصاب بالرشح مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس

89b2d0de-94b0-424c-8d70-b0434ae2d94c


 الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ابراهيم البدور، إن أي شخص تظهر عليه أعراض الرشح، فهو مصاب بفيروس كورونا، ما لم يثبت عكس ذلك.
اضافة اعلان

وأضاف البدور، في تصريحات صحفية ، أن الأردن خلق طريقة خاصة به في التعامل مع جائحة كورونا بالإغلاق، وأن هذه الطريقة نجحت لفترة محددة، وأن الأردن دفع ثمنا غاليا خلال الشهور الخمسة الماضية اقتصاديا وصحيا، وفي النهاية استطاع الفيروس من دخول الأردن والانتشار.

وأشار البدور إلى أن الأردن تأخر عن العالم في دخول المنحنى الوبائي نحو خمسة أشهر، وأن المنحنى الوبائي في الأردن غريب والمنظومة الصحية تختلف عن دول العالم، وأن عنوان هذه المرحلة التعايش مع كورونا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

10202013134721839759529

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت ؟

1020201412217645253074

تعرف على التهم الموجهة لجميع المتهمين بجريمة الزرقاء

ط

عقب جريمـــة الزرقاء .. تحذيـــر أمني للأردنييـــن

ه1

رحيل رجل الأمن الذي أســر قلوب الأردنيين - صور

ملك

الملك: علينا غرس بذور جديدة ليتسنى للأجيال المقبلة أن تحيا

أخبار متعلقة
4202030202330537567204

وزير الصحة يغرد حول العزل المنزلي

243176

جرش: لا توجد بؤرة لفيروس كورونا

b84e3d29-44ec-4893-bdcc-1b468ac6558f

تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في إربد

pic_136818

عدنان إسحق يكشف سبب إقالته من منصبه

169860_8_1600513248

جرش: إصابة جديدة بفيروس كورونا

202042111823603637214231036038325

جابر: كورونا سوف يستمر على المدى الطويل