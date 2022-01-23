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الأحد، 23-01-2022 11:34 ص

البدور : الجرعة الثالثة باتت ضرورة ملحة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الصحية في المركز الوطني لحقوق الإنسان ابراهيم البدور، إن الجرعة الثالثة باتت ضرورة ملحة.

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وأضاف أن جرعتي لقاح لا تكفيان لمواجهة متحور "اوميكرون".


وأوضح، أن جرعتي اللقاح تحمي من "اوميكرون" بنسبة 35 %، وأن الجرعة الثالثة ترفع المناعة إلى 75 %.


وأكد أن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن، رغم الارتفاع الكبير في الإصابات، وهو ما تثبته الأرقام.


ولفت إلى أن الأردن يحتاج من 3-4 أسابيع للوصول إلى الذروة.

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