البدور : الجرعة الثالثة باتت ضرورة ملحة

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الصحية في المركز الوطني لحقوق الإنسان ابراهيم البدور، إن الجرعة الثالثة باتت ضرورة ملحة.

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وأضاف أن جرعتي لقاح لا تكفيان لمواجهة متحور "اوميكرون".



وأوضح، أن جرعتي اللقاح تحمي من "اوميكرون" بنسبة 35 %، وأن الجرعة الثالثة ترفع المناعة إلى 75 %.



وأكد أن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن، رغم الارتفاع الكبير في الإصابات، وهو ما تثبته الأرقام.



ولفت إلى أن الأردن يحتاج من 3-4 أسابيع للوصول إلى الذروة.