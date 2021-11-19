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الجمعة، 19-11-2021 08:22 م

البدور : الحكومة قد تلجأ للإغلاق الجزئي

حظر


الوكيل الاخباري - دعا رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات "تدريجية - تصاعدية" للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.
 
وقال البدور في تصريحات صحفية إن ارتفاع أعداد الإصابات في الأردن خلال الأسبوع الأخير ينذر بأسابيع قادمة قد تكون أصعب، متوقعا بأن تتخطى نسبة الفحوصات الإيجابية حاجز الـ 10%.
 
وأضاف أنه على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق خطتها التي أعدتها للموائمة ما بين صحة المواطنين والحالة الاقتصادية، مبينا أن تشديد الإجراءات الخاصة بالسلامة العامة أضحت ضرورة.  
 
وختم قائلا: "في الوقت الحالي لا يوجد نية لدى الحكومة بالعودة للإغلاقات من جديد، لكن في حال ارتفعت نسبة الإشغال بالمستشفيات ستعتزم الحكومة العودة للإغلاق الجزئي فقط لا غير".

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