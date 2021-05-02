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التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 11:29 ص

تنتشر بشكل سريع

البدور : السلالة الهندية قد تسيطر على الموجة الثالثة بالمملكة

البدور
الدكتور إبراهيم البدور


الوكيل الإخباري - طالب عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور إبراهيم البدور بحجر المصابين بالمتحور الهندي لمدة أسبوعين في أماكن عزل خاصة .

وبين البدور ، الأحد ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ؛ أن العدد "لا زال بسيطا" ولم يتم تسجيل حالات كثيرة ، لافتا أنه من الممكن حجرهم وإبعادهم عن غير المصابين .

وقال " المتحور الهندي معدٍ وينتشر بشكل سريع والحجر المنزلي لا يحقق هدف منع انتشار الفيروس بشكل كامل ، حيث أن بعض المحجورين منزلياً لا يتقيّدون  بتعليمات الحجر الكامل ".

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وتابع البدور "يمكن للمصابين ان ينقلوا العدوى الى المرافقين لهم بالبيت،  ولنا تجارب سابقة مع بعض المصابين ، حيث كانوا يخرجون من المنزل ويذهبون  الى الاسواق و يختلطون مع آخرين" .

وأضاف "الحجر المؤسسي في أماكن خاصة يُخفف الانتشار ويؤخر الدخول في موجة بشكل سريع ،وهذا يعطينا وقت جيد لتطعيم أكبر كمية ممكنة من المواطنين قبل الموجة ثالثة ، التي سيكون عنوانها.. المتحور الهندي يسيطر على الموجة الثالثة ".

 

"لا خيار أمامنا بعد دخول الفيروس الى المملكة واتجاهنا لموجة جديدة، إلا الاقبال على المطاعيم وتكثيف الحملة بحيث تكون للقطاعات وليس حسب التسجيل على المنصة ، والاعتماد على حملة وطنية إعلامية لتثقيف الناس حول مخاطر عدم التطعيم"، وفق البدور .

 

 

 




 

 


 

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