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الخميس، 02-12-2021 09:20 ص

البدور: المتحور الجديد قادم.. وعلينا العودة للتقصي الوبائي والحجر

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الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الصحية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" قادم لا محالة إلى الأردن بعد تسجيل إصابات في المنطقة.

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وقال البدور لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجب على الحكومة وضع إجراءات منطقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع في حال تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.


وأضاف أن تطبيق الحجر المؤسسي من أهم تلك الإجراءات وذلك بحجر الأشخاص في المستشفيات أو أماكن محددة لمدة 14 يوما وكذلك العودة للتقصي الوبائي وفحص المخالطين من الخط الأول للمصابين.


وأشار البدور إلى أن الإغلاقات الحدودية غير مجدية في الظروف الحالية وغير فعالة بل تؤثر سلبا على شكل الحياة والاقتصاد.


وبيّن أن المعلومات بشأن المتحور "أوميكرون" قليلة وعلينا اتخاذ إجراءات تسهم في الحد من انتشاره لحين إعلان منظمة الصحة العالمية عن معلومات أو توصيات بشأنها وأهمها أعراض الإصابة بالمتحور وشدتها وفعالية اللقاحات المتوفرة.


وأعلنت السعودية، امس الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون"، لسعودي قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.


وقالت وزارة الصحة السعودية إنه تم إجراء التقصي الوبائي بعد رصد الحالة وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

 




 

 


 

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