البدور : المتحور الجديد يعمل بجميع الظروف الجوية

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إبراهيم البدور الثلاثاء، ان الموجة الوبائية انخفضت بسبب تعطيل المدارس بسبب الامتحانات .



واضاف البدور في تصريحات للتلفزيون الاردني ان ما يقارب 100 الف شخص تلقوا المطعوم خلال شهر كانون اول .



واشار البدور الى ان المتحور الجديد يعمل بجميع الظروف الجوية وان ( الاوميكرون لا بنشف ولا بموت ) .



ونوه الى ان اوميكرون يحتاج الى جرعة معززة وان هناك 40 % من المواطنين فوق ال60 عاما ليسوا مطعمين .



وتابع البدور انه على الحكومة عمل حملة اعلامية للتشجيع على المطعوم لان المواطن لا يثق بالتصريحات الرسمية .

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