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الثلاثاء، 21-12-2021 08:25 م

البدور : المتحور الجديد يعمل بجميع الظروف الجوية

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور إبراهيم البدور الثلاثاء، ان الموجة الوبائية انخفضت بسبب تعطيل المدارس بسبب الامتحانات .

واضاف البدور في تصريحات للتلفزيون الاردني ان ما يقارب 100 الف شخص تلقوا المطعوم خلال شهر كانون اول .

واشار البدور الى ان المتحور الجديد يعمل بجميع الظروف الجوية وان ( الاوميكرون لا بنشف ولا بموت ) . 

ونوه الى ان اوميكرون يحتاج الى جرعة معززة وان هناك 40 % من المواطنين فوق ال60 عاما ليسوا مطعمين . 

وتابع البدور انه على الحكومة عمل حملة اعلامية للتشجيع على المطعوم لان المواطن لا يثق بالتصريحات الرسمية .

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