البدور: جميع الأردنيين سيصابون بكورونا خلال 6 أشهر

الوكيل الاخباري -

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توقع رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إبراهيم البدور، الاثنين، أن يصاب كل الأردنيين بفيروس كورونا المستجد خلال 6 أشهر، وذلك في حال بقيت المملكة تسجل نحو 6 آلاف إصابة يوميا بالفيروس، داعيا إلى اتخاذ مزيد من القرارات "الجريئة".وأوضح البدور لـ "المملكة": "أرقام الإصابات اليوم صادمة ... لدينا زيادة مطردة وبنسبة عالية" إضافة إلى "نسبة الوفيات مرتفعة".وسجلت في الأردن 47 وفاة و و5877 إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة قياسية جديدة.البدور قال: "إذا بقينا نسجل نحو 6 آلاف حالة يوميا يعني في الشهر سنسجل 180 ألف حالة، وهذه الأرقام المعلنة وعادة الأرقام الحقيقة تكون 10 أضعاف الرقم المعلن، أي بعد حسبة أخرى قد يكون لدينا مليون و800 ألف حالة تقريبا في الشهر"."وبحسبة بسيطة ... خلال 6 أشهر يمكن أن يصاب كل الأردنيين بالفيروس"، وفق البدور.واعتبر أن "المنحنى الوبائي في الأردن في صعود عال جدا"، مؤكدا "يجب كسر هذا الصعود".ودعا الحكومة إلى "اتخاذ قرارات جريئة، إضافة إلى تلك القرارات التي اتخذت بالأمس (الأحد) بالتشديد على لبس الكمامة وبحظر المقرات الانتخابية وبعمل حظر تجول شامل بعد الانتخابات".ويرى أن القرارات الحكومية "قد تساعد في كسر التصاعد في الإصابات".