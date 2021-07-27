البدور : خلال اسبوعين ستتضاعف ارقام اصابات كورونا في الاردن



الوكيل الاخباري -

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كشف رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان د. ابراهيم البدور بانه و خلال الاسبوعين القادمين ستتضاعف اصابات كورونا في الاردن نتيجة عدة اسباب اهمها الاختلاط خلال عطلة عيد الاضحى وعدم الالتزام بالتباعد بالتزامن مع دخول الموجة الثالثة .وقال في تصريحات صحفية ان ما كان يتم التحذير منه منذ شهور بدأ يتحقق في الايام الحالية مضيفا ان ارقام اصابات كورونا في الايام الحالية كما كان متوقع بدأت تتضاعف ما يؤكد دخول الاردن في موجة ثالثة من انتشار الوباء.وبين ان تضاعف الارقام في الايام الاخيرة يعتبر مبعث قلق ما يدلل على احتمالية ان تتضاعف بشكل اكبر خلال الايام المقبلة، ما يجب بان يكون الاقبال على تلقي المطعوم بشكل اوسع.