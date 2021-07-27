الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا: أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

تربية الكرك تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية لمدارسها

ترودو: كندا تمتلك جرعات كافية من لقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء - تحذيرات

الأردن يدين مشروع “مركز المدينة” في القدس الشرقية

انطلاق فاعليات معسكر أنماط الحياة الصحية في المحافظات

جرش: انطلاق فاعليات مهرجان سبيل الحوريات الأول للشعر

الخصاونة يعد بتغليظ عقوبات في قانون السير

مؤتمر في الطفيلة التقنية حول الأردن والقضية الفلسطينية

لجنة الاوبئة : 80% من الاصابات الجديدة هي من متحور دلتا

الثلاثاء، 27-07-2021 10:18 م

البدور : خلال اسبوعين ستتضاعف ارقام اصابات كورونا في الاردن

720212419589835045068



الوكيل الاخباري - كشف رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان د. ابراهيم البدور بانه و خلال الاسبوعين القادمين ستتضاعف اصابات كورونا في الاردن نتيجة عدة اسباب اهمها الاختلاط خلال عطلة عيد الاضحى وعدم الالتزام بالتباعد بالتزامن مع دخول الموجة الثالثة .اضافة اعلان


 وقال في تصريحات صحفية ان ما كان يتم التحذير منه منذ شهور بدأ يتحقق في الايام الحالية مضيفا ان ارقام اصابات كورونا في الايام الحالية كما كان متوقع بدأت تتضاعف ما يؤكد دخول الاردن في موجة ثالثة من انتشار الوباء.

وبين ان تضاعف الارقام في الايام الاخيرة يعتبر مبعث قلق ما يدلل على احتمالية ان تتضاعف بشكل اكبر خلال الايام المقبلة، ما يجب بان يكون الاقبال على تلقي المطعوم بشكل اوسع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تربية الكرك تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية لمدارسها

الرئاسة-715x400

الأردن يدين مشروع “مركز المدينة” في القدس الشرقية

720211903014997049009

انطلاق فاعليات معسكر أنماط الحياة الصحية في المحافظات

7202112234143447290260

جرش: انطلاق فاعليات مهرجان سبيل الحوريات الأول للشعر

الخصاونة

الخصاونة يعد بتغليظ عقوبات في قانون السير

7202160469692768650

مؤتمر في الطفيلة التقنية حول الأردن والقضية الفلسطينية

أخبار متعلقة
7202124135725946187246 (1)

إجراء حكومي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم

60ed5bea11086

الغذاء والدواء لـ الوكيل: مطاعيم كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

الصحة

مراكز تطعيم كورونا لمن تجاوزت أعمارهم 30 عاما ليوم السبت

صحة

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما - رابط

مستشفى1

الهواري يعلن عن بدء موجة جديدة من كورونا - فيديو

لقاح

مراكز تطعيم لمن تجاوزوا الـ 30 عاما - رابط