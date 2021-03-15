البدور: دخلنا في مرحلة خطرة ويجب التدخل واخذ قرارات حاسمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال د. ابراهيم البدور، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، رئيس لجنة الصحة النيابية الاسبق انه بتسجيل 9417 حالة اليوم نكون سجلنا اعلى رقم منذ بدأ الجائحة منذ عام.واضاف هذا الرقم يدق ناقوس الخطر؛ فإذا علمنا ان 7% من هذا العدد بحاجة لدخول المستشفى (660 حالة) و 1% دخول عنايه حثيثة (94 حالة) واذا بقينا قريبين من هذا الرقم لمدة 10 أيام، فنحن نتحدث عن 6600 حاله دخول اقسام و940 دخول عناية حثيثة في ١٠ ايام !.وشدد بقوله هذا الرقم يعني اننا امام ضغط هائل على القطاع الصحي واحتمالية- لا سمح الله انهيار له - فالقطاع الخاص شبه ممتلئ ولا يوجد فيه اسره فارغة، والقطاع العام يعاني من نقص كوادر طبية وارتفاع غير مسبوق في عدد الدخولات اليومية.واضاف اننا امام خيارات صعبه؛ فأما كسر السلسلة وتخفيف الارقام او دخولنا في دوامه لا أحد يعرف اين ممكن ان تصل بنا.لذلك يجب التدخل واخذ قرارات حاسمة من شأنها عدم دخولنا في هذه الدوامة وعدم انهيار لقطاعنا الصحي الذي يعاني وبشده.