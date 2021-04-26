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الإثنين، 26-04-2021 10:57 ص

زيادة التطعيم الحل الأمثل لصيف آمن

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

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الدكتور إبراهيم البدور


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور ، أنه لا يوجد "ضمانات" لتحسّن الوضع الوبائي في المملكة ، بداية شهر تموز (7) القادم .

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وأشار البدور ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن ما أعلنت عنه الحكومة ، أمس الأحد ، حول فتح قطاعات مختلفة بداية تموز ، يُحتّم  أن يتم تطعيم أكبر  قدر ممكن من المواطنين ، من أجل الوصول إلى "صيف آمن" .

 

ونوّه إلى أن عدد الذين أخذوا جرعتي لقاح كورونا نحو (128) ألف مواطن ، مشدّدا على ضرورة الإقبال على التطعيم من أجل الوصول إلى مرحلة فتح القطاعات ، لضمان صحة وسلامة المواطنين .

 

" من المتوقّع أن تتعرّض المملكة إلى موجة جديدة من الوباء ، في شهر حزيران (6) ، وبالتالي لا يمكن أن يتم فتح القطاعات في هذه الحالة  ، حيث أن سلوك الفيروس يشهد الهدوء ، تارة ، وتارة أخرى يشهد موجات جديدة ، ما يؤثّر على المنحنى الوبائي"، وفق البدور.

 

وفي معرض حديثه قال " من الأجدر أن تفتح الحكومة القطاعات، خلال الفترة الراهنة ، نتيجة لما يسمى "هدوء الفيروس" ، وأتمنّى عودة الحياة إلى مجاريها ، وفتح القطاعات والمنشآت الاقتصادية ، لكن لستُ مع تحديد موعد لذلك ، لعدم الدراية والعلم بمستجدات المنحنى الوبائي ، فالفيروس له سلوك مُتجدّد ".

 

 

 

 




 

 


 

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