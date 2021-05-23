البدور لـ الوكيل : يجب ربط فتح القطاعات بالمطعوم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ، الدكتور ابراهيم البدور ، أنه مع توجه الحكومة لفتح القطاعات في بداية شهر حزيران ( 6) ،اصبحت الحاجة مُلحّة لتطعيم عاملي القطاعات المختلفة باللقاح ضد فيروس كورونا، قبل السماح لها بالعودة لنشاطها.

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وبين البدور، الأحد، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرارية فتح القطاعات ، وعدم تسجيل إصابات بكورونا، ما يؤدي إلى إغلاقها فيما بعد، الأمر الذي يعني تضرّر مصالح الكثير من الأردنيين.

"إن حملة التطعيم يجب ان تتسارع على كل المستويات العامة منها والخاصة ،بحيث تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتشديد على تطعيم كافة كوادرها"، وفق البدور ، الذي بيّن أن الحماية من الإصابة بفيروس كورونا لا يتم إلا من خلال المطعوم ، حيث تم تجربته في دول عديدة وأثبت فعّاليته للحفاظ على صحة متلقي اللقاح ، وديمومة عمل مختلف القطاعات.



وتابع " أما على مستوى القطاعات الخاصة، فيتم التواصل مع أرباب العمل ويتم تطعيم كوادر هذه المؤسسات ونبدأ كما في القطاع العام بحيث نذهب للمؤسسات الأكثر اكتظاظاً مثل المستشفيات والمولات و المصانع ...وهكذا" .



واختتم البدور ، بتعزيزه أهمية أخذ اللقاح ، ليُصار إلى إعادة فتح القطاعات ، والعدول عن قرار الحظر الجزئي الليلي، للحيلولة دون دخول الأردن موجة جديدة من الفيروس ، للوصول إلى الهدف الرامي نحو "صيف آمن" ، وفق تصريحات الحكومة ، خدمة للمواطنين ، والمغتربين .