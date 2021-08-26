الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 03:13 م

البرلمانية الأردنية الاوروبية: زيارة الملك لروسيا تحمل دلالات مهمة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية البرلمانية الأردنية الأوروبية، النائب خلدون حينا، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى روسيا جاءت بتوقيت مهم وحملت دلالات المكانة التي يحظى بها الأردن لدى مراكز التأثير الدولي.

وثمن حينا الجهود الكبيرة التي بذلها جلالته لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تعزيز التعاون الثنائي والفرص الاقتصادية وإبراز دور الأردن في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.

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