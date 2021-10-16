السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

تركيا تكشف عن منظومة جديدة من الطائرات المسيرة الهجومية

السبت، 16-10-2021 03:37 م

البرلمان العربي: ندعم الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

البرلمان العربي


الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي، دعمه للجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية عليها.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بكلمته في افتتاح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان يواصل التحرك الدولي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي، بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.


وأضاف أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن القضايا العربية كافة.


وأعلن العسومي، خلال افتتاح الجلسة بحضور رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو يعد الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e708c3bc91fb

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

720197114644813249247

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

31f4815df60ea90557cc05e7a807ce21

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

أطفال

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

6b27875bab741b946500ff287e28f2ee

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

الخصاونة لوغو

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

أخبار متعلقة
الملك 2

الملك يتلقى اتصالاً من السيسي للاطمئنان على صحة ولي العهد

الملك

الملك يعزي العاهل المغربي بوفاة الأميرة للا مليكة

8202130164026441231000

الملك والملكة يدخلان الحجر الصحي

2

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

9202123183754756717117

الملك يؤكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل

1

الملك يزور بوليفارد العبدلي - فيديو