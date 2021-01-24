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الأحد، 24-01-2021 01:20 م

البرلمان العربي يثمن توفير الأردن لقاح كورونا للاجئين مجانا

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الوكيل الإخباري - ثمن البرلمان العربي مبادرة الأردن في توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للاجئين على أراضي المملكة.

وأشاد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان اليوم الاحد، بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، باعتبارها من أوائل الدول في العالم التي بدأت بتطعيمات لقاح كورونا للاجئين، بحسب ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشاد العسومي بتعامل المملكة مع هذا الوباء بكل شفافية وجدية لحماية الإنسانية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مضيفا أن هذا التوجه الإنساني يعبر عن ما يحمله الأردن من محبة وتقدير لكل المقيمين على أرضه.

وطالب العسومي الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك بوضع خطط واستراتيجيات مستقبلية، تهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال الصحة الوقائية، لتقوية مناعة وجاهزية النظم الصحية في الدول العربية، لمكافحة الأمراض المعدية ومنع انتشارها وتحولها إلى وباء. 

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المصدر - بترا


 




 

 


 

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