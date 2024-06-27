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الخميس، 27-06-2024 06:03 م

البرلمان العربي يشيد بموقف الأردن الرافض لإرسال قوات إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أشاد البرلمان العربي بموقف الأردن الذي عبر عنه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بشأن رفض إرسال قوات عربية إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

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وقال البرلمان في بيان اليوم الخميس، إن هذا الموقف يأتي امتدادًا لمواقف المملكة الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته خاصة في أزمته الحالية ومواجهة حرب الإبادة الجماعية والجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأكد البرلمان العربي دعمه لموقف الأردن والمواقف العربية الرافضة تمامًا للتعامل مع قطاع غزة بشكل منفصل بعيدًا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ومحاسبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال عما ارتكبوه من جرائم.


كما شدّد البرلمان العربي على ما أكد عليه وزير خارجية أيمن الصفدي بشأن ضرورة وجود خطة شاملة للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مبينا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

 




 

 


 

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