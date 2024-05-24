البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ78

الوكيل الإخباري- هنأ البرلمان العربي، الأردن، "ملكًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا"، بمناسبة عيد الاستقلال الـ78.

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وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمنجزات الحضارية التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، في كل المجالات التي جعلت من المملكة نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، متمنيًا للأردن وشعبه العزيز مزيدًا من الأمن والاستقرار والازدهار.



وأكد العسومي، الدور الرائد والراسخ للأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، بدعم قضايا المنطقة العربية وحفظ أمنها واستقرارها، مثمنًا الجهود التي يقوم بها لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.



كما حيّا جهود القيادة الهاشمية تجاه المقدسات في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، فضلًا عن كون الأردن عضوًا فاعلًا في المنظومة العربية.

