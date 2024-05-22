الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو غداً

وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

حماس: نرحب بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

الخدمات الطبية: لن نستقبل أي بطاقة تأمين صحي منتهية الصلاحية

ترصيد غرامات المسقفات التي دفعها المواطنين للبلديات المشمولة بالعفو العام

قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة لليوم الرابع

كوربن: حان وقت اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطينية

الضمان الاجتماعي يوضح بشأن بيع الراتب التقاعدي

الأربعاء، 22-05-2024 01:14 م

البريد الأردني تطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

553445


الوكيل الاخباري- طرحت شركة البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي الإصدار الأول بعنوان "مسار درب الأردن" بمناسبة التعريف بالبرنامج السياحي لمسار درب الأردن والذي يمتد على مسافة كبيرة في الأردن وبعدد من المدن والقرى الأردنية.

ويتكون الإصدار من 8 طوابع بشكل "ميني شيت" قيمة الفئة الواحدة 30 قرشا وقيمة المجموعة 2.40 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.90 دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716377870051

الخصاونة يستقبل عدداً من القيادات الإعلاميَّة العربيَّة المشاركين في منتدى الأردن للإعلام والاتِّصال الرَّقمي

664ce739ea2bc

وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

6647b9c6-66fa-43c7-9a00-e9f4a96feb9a

بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعتي "اليرموك" و "فلوريدا" الامريكية

474972

الدفاع المدني: التعامل مع 1397 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

664ce739ea2bc

وزير الشؤون السياسية: لا بد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات البرلمانية المقبلة

441958706_759951722954737_6440495158902075857_n

أكاديمية المهندسين تعقد ورشة عمل بعنوان "التدريب التجريبي"

أخبار متعلقة
82511255_3433682680040385_431228507658387456_n

الصفدي: الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا

خ

رئيس غرفة تجارة الأردن يدعو لإنشاء منصة عربية للابتكار

111

صاحب العينين الحمراوين.. شاهد لحظة رصد مصور لطائر نادر في الأردن

55

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

1714392713138

وزيرة النقل تستقبل وفدا بريطانيا

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية