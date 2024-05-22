البريد الأردني تطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

طرحت شركة البريد الأردني، إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي الإصدار الأول بعنوان "مسار درب الأردن" بمناسبة التعريف بالبرنامج السياحي لمسار درب الأردن والذي يمتد على مسافة كبيرة في الأردن وبعدد من المدن والقرى الأردنية.ويتكون الإصدار من 8 طوابع بشكل "ميني شيت" قيمة الفئة الواحدة 30 قرشا وقيمة المجموعة 2.40 دينار، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.90 دينار.