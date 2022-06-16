البريد الأردني يحذر من عمليات احتيال

الوكيل الإخباري - حذّر البريد الأردني من وجود جهات تنتحل اسم البريد الأردني، وتطلب بيانات مالية أو بنكية أو الدفع المسبق من المواطنين.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد، زهير العزة، في بيان اليوم الخميس، إن البريد اكتشف أخيرا وجود جهات تستخدم رسائل أو روابط من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب بيانات من المواطنين تحت ذريعة وجود طرود أو رسائل خاصة بهم.

وأضاف العزة أن البريد لا يطلب أي معلومات مالية أو بنكية من المواطنين، لافتا إلى أن إدارة البريد تحذر المتعاملين مع البريد من مثل هذه الرسائل، داعيا المتعاملين مع البريد إلى ضرورة مراجعة المكاتب البريدية أو إدارة البريد في المقابلين أو الاتصال على الرقم 0620057777 للتأكد من حقيقة هذه الرسائل، أو التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد الأردني (https://jordanpost.com.jo).