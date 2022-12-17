السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

الدفاع المدني يتعامل مع 1133 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويستولي على مركبة

200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك

السودان: مقتل 5 أشخاص في مواجهة قرب البنك المركزي

ندوة تناقش فيلم أفلاطون الصغير في مهرجان كرامة

السبت، 17-12-2022 09:37 ص

البريد الأردني يُصدر طوابع تذكارية تخص كأس العالم 2022

320372421_3427646144158825_6030008079425091835_n


الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في بيان اليوم السبت، إن الإصدار بعنوان “أول بطولة لكأس العالم في المنطقة العربية”، ويتكون الإصدار من: شيتات يحتوي كل شيت على 10 طوابع وقيمة كل فئة 1.20 دينار والقيمة الإجمالية للشيت الواحد تبلغ 12 دينارا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 1.70 دينار مع مجموعة الطوابع .


وأوضح العزة أنه بإمكان الراغبين بالحصول على الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوافر طوابع هذا الإصدار في مديرية العاصمة في مكاتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، مكة مول، العبدلي، وفي مديرية بريد إربد المركزي، ومديرية بريد مأدبا المركزي، ومديرية بريد العقبة المركزي، ومديرية بريد جرش المركزي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022158451818260341

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

679bc0683e4226cc21020e711ed403dd

اختتام البرنامج التدريبي للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية في لواء الكورة

318668452_453606553613251_369540257948041128_n

الدفاع المدني يتعامل مع 1133 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

319433578_1290042858483372_9160486095534664394_n

مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

image

200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

0

ندوة تناقش فيلم أفلاطون الصغير في مهرجان كرامة

أخبار متعلقة
11202219175113944159983

بعد إخماد حريق.. العثور على جثة ثلاثيني داخل كراج في صناعية القويسمة

www

الأمانة تضيء جسر عبدون باللون العنابي بمناسبة بدء كأس العالم

image

الملك يغادر قطر بعد حضوره حفل افتتاح كأس العالم

هدية-الفالنتين-1

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

w

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

112022523430722066094

شاهد .. ولي العهد ينشر فيديو من داخل ملعب افتتاح كأس العالم بالدوحة