البريد الأردني يُصدر طوابع تذكارية تخص كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة، في بيان اليوم السبت، إن الإصدار بعنوان “أول بطولة لكأس العالم في المنطقة العربية”، ويتكون الإصدار من: شيتات يحتوي كل شيت على 10 طوابع وقيمة كل فئة 1.20 دينار والقيمة الإجمالية للشيت الواحد تبلغ 12 دينارا، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 1.70 دينار مع مجموعة الطوابع .



وأوضح العزة أنه بإمكان الراغبين بالحصول على الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوافر طوابع هذا الإصدار في مديرية العاصمة في مكاتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، مكة مول، العبدلي، وفي مديرية بريد إربد المركزي، ومديرية بريد مأدبا المركزي، ومديرية بريد العقبة المركزي، ومديرية بريد جرش المركزي.