البريد الأردني يصدر طوابع جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي

الوكيل الإخباري- أصدرت شركة البريد الأردني مجموعة من الطوابع بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "اليوبيل الفضي".

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وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الإصدار ينضم إلى مجموعة من الطوابع الأخرى التي جرى إصدارها بمناسبات وطنية كثيرة تروي بتفاصيلها مسيرة الدولة الأردنية، وأبرز المحطات التي شهدتها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأكد أن هذه الطوابع ستنضم إلى متحف الطوابع الأردني لتوثق جانبا من مسيرة ربع قرن هو عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي شهد فيه الأردن انتقالاً كبيراً للدولة، وتحولاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة.



