الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

الضمان يعلن عن انتقال موقع مديرية العسكريين

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

الإثنين، 27-06-2022 02:21 م

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

1656328202619


الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الاثنين، إن الإصدار الذي حمل عنوان (مأدبا عاصمة السياحة العربية) يتكون من: 6 طوابع وبطاقة، على شكل شيتات كل واحدة تحتوي على 10 طوابع وقيمة كل فئة منها 40 قرشا، أما البطاقة فقيمتها 50 قرشا، والقيمة الاجمالية للإصدار 2.90 دينار.


وأشار الى أن مغلف اليوم الاول للإصدار يتكون من 4 مغلفات تم لصق طابعين على مغلف، والبطاقة على مغلف منفرد، وبذلك تكون قيمة مجموعة المغلفات بدون الطوابع دينارين وقيمة مجموعة المغلفات مع الطوابع الملصقة 4.9 دينار.


وأوضح العزة أن بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، مشيرا الى توفر طوابع هذا الاصدار في مديرية العاصمة في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد مكة مول، مكتب بريد العبدلي، وفي مديرية بريد إربد المركزي، ومديرية بريد مأدبا المركزي، ومديرية بريد العقبة المركزي، ومديرية بريد جرش المركزي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
222-6-1543x1157

وزير الطاقة: نواكب مستجدات الثورة الرقمية للارتقاء بقطاع الطاقة

f0ab25d4-68a6-4238-819a-8dcf93866ba2

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

2

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

1 (2)

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

photo_2021-12-11_19-30-14

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

هيئة الاوراق المالية 2

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

أخبار متعلقة
1655382284123

البريد الأردني يحذر من عمليات احتيال

أفضل-شركات-تخزين-بضائع-المتاجر-الإلكت-1

الأردنية للمناطق الحرة تحدد معايير التخزين السليمة

يس545454545454545454545454545454545454-1-752ax88cph9vxlrtrrr6l1ubeudf8ckr5pbmruafgi0

التعامل مع 165 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

6293229f6fb06

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

مسيرة-الأعلام

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

1641123267-1760-7

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج