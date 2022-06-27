البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الاثنين، إن الإصدار الذي حمل عنوان (مأدبا عاصمة السياحة العربية) يتكون من: 6 طوابع وبطاقة، على شكل شيتات كل واحدة تحتوي على 10 طوابع وقيمة كل فئة منها 40 قرشا، أما البطاقة فقيمتها 50 قرشا، والقيمة الاجمالية للإصدار 2.90 دينار.



وأشار الى أن مغلف اليوم الاول للإصدار يتكون من 4 مغلفات تم لصق طابعين على مغلف، والبطاقة على مغلف منفرد، وبذلك تكون قيمة مجموعة المغلفات بدون الطوابع دينارين وقيمة مجموعة المغلفات مع الطوابع الملصقة 4.9 دينار.



وأوضح العزة أن بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، مشيرا الى توفر طوابع هذا الاصدار في مديرية العاصمة في المكاتب البريدية التالية: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد مكة مول، مكتب بريد العبدلي، وفي مديرية بريد إربد المركزي، ومديرية بريد مأدبا المركزي، ومديرية بريد العقبة المركزي، ومديرية بريد جرش المركزي.