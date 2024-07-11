البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

الوكيل الاخباري - طرحت شركة البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من صباح اليوم الخميس.

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وبحسب بيان صادر عن الشركة، يأتي الإصدار بعنوان "عجلون مدينة التنوع السياحي" لإظهار طبيعة مدينة عجلون من الجبال المرتفعة والقلاع والغابات ومسار التلفريك الذي يربط بين منطقة غابات اشتفينا وقلعة الربض.



و يتكون الإصدار من 8 طوابع بشكل الفئة الواحدة "30 قرشا" وقيمة المجموعة "2.40 دينار"، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.90 دينار".