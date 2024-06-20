البريزات يتابع نسب الإنجاز في استحداث مسارات البترا الجديدة

الوكيل الإخباري - تابع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات خلال ترؤسه اجتماعا عقد في السلطة نسب الإنجاز في المسارات السياحية الجديدة التي تعمل السلطة على تأهيلها والتي يبلغ عددها 27 مسارا سياحيا.

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وحضر الاجتماع، خبير الآثار الدكتور سليمان الفرجات ومفوض الشؤون المالية والإدارية أيمن المجالي ومفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات والخبير الفني المسؤول عن المسارات قيس الطويسي وعدد من المدراء المعنيين.



وأكد البريزات، أهمية العمل على قدم وساق لإطلاق المسارات في أقرب وقت ممكن لإيجاد تجربة سياحية جديدة للسياح القادمين للاستمتاع بالمعالم الطبيعية والأثرية في المنطقة، والانتهاء من تصميم اللوحات الإرشادية والمادة العلمية لتلك المسارات، كما تعمل على إضافتها على خرائط جوجل.



وقال البريزات، إن السلطة وبجهود داخلية وخبرات موظفيها تعمل على إعداد وتصميم 90 "آرمة" موقع و"آرمات" إرشادية بمواصفات حديثة سيتم تنصيبها على طول المسارات وإنتاج ما يزيد عن 145 خارطة تفصيلية للمسارات، وتوثيق معالم المسارات بما يقارب من 300 صورة تفصيلية تجمع المعالم التاريخية والحياة البرية والنباتية والمعالم الصخرية، كما ستعمل على إنتاج بروشورات خاصة بكل مسار مزودة بالمعلومات والخرائط والصور التوضيحية، ويجري الآن مرحلة تأهيل وإعادة تأهيل للمرحلة الأولى من إطلاق هذه المسارات في منطقة البترا، على أن يتم تأهيل المتبقي تتابعا ووفقا للأهمية والقرب من الموقع الأثري.



وأشار البريزات إلى أن المسارات الجديدة التي تتنوع بين مسارات تاريخية وطبيعية ودينية وبيئية في مختلف مناطق إقليم البترا، ستعمل على إطالة أمد إقامة السائح في البترا وتنويع منتجها السياحي وسيعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في المنطقة وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.