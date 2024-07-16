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الثلاثاء، 16-07-2024 05:15 م

"البر والإحسان" تسلم 320 طردا غذائيا لأسر عفيفة بقضاء المريغة

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الوكيل الإخباري - سلمت حملة البر والإحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، اليوم الثلاثاء، 320 طردا غذائيا لأسر عفيفة في قضاء المريغة بمحافظة معان.

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وبحسب بيان للصندوق، جاء تسليم المساعدات في إطار برامج ومبادرات الحملة الرامية إلى مساعدة الأسر العفيفة التي تعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، والمساهمة في الجهود الوطنية المستهدفة تحسين الواقع المعيشي لهذه الأسر لاسيما في المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر في المملكة.


ويأتي تسليم الطرود الغذائية لحملة البر والإحسان الى جانب أيام طبية مجانية تنفذها الحملة والعديد من تدخلاتها المتنوعة، بما ينسجم مع أهدافها في محاربة الفقر وتمكين الأسر والأفراد وصولا للاعتماد على الذات.


وجرى تسليم المساعدات بحضور مدير قضاء المريغة سالم الزوايدة، ورئيس بلديتها عبدالله الركيبات، في مركز الأميرة بسمة للتنمية وجمعية الشروق الخيرية في القضاء، إذ استمع الزوايدة لعرض قدمه منسق البرامج في المركز محمود العطون حول برامج وتدخلات حملة البر والإحسان في قضاء المريغة، ودورها في تحسين معيشة المواطنين.


وأعرب الزوايدة عن تقديره لجهود الحملة والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، والبرامج المتنوعة التي ينفذها من خلال مركز الأميرة بسمة للتنمية في مختلف المجالات، وخاصة التوعوية والتثقيفية وبرامج التمكين للسيدات والشباب.


وأشاد بجهود اللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة في المساعدة في توزيع الطرود وإيصالها للأسر المستفيدة، مشيرا الى أهمية دور الشباب في خدمة المجتمعات المحلية والمساهمة في تحقيق التنمية والانخراط في مسارات التحديث التي تشهدها المملكة خاصة في المسار السياسي.

 




 

 


 

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