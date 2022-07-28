البر والإحسان تنظم يوما طبيا مجانيا في مأدبا غدا

الوكيل الإخباري- تنفذ حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، يوما طبيا مجانيا ضمن برنامج لمسة شفاء، غدا الجمعة في حي الازايدة بمحافظة مأدبا .

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي ينظم بالتعاون مع شركة أورانج الأردن وبالتنسيق مع مركز الأميرة بسمة في مأدبا، الساعة العاشرة صباحا في مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية.



وتشتمل فعاليات اليوم الطبي، على تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين في المنطقة في تخصصات: الباطنية والقلب، والسكري، والنسائية، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والجلدية، والعظام، والصدرية، والروماتيزم والمفاصل.



ويشارك في الفعالية فريق طبي متخصص من متطوعي الحملة، والمراكز والمختبرات الطبية والصيادلة المختصين، وفريق من المتطوعين من اللجان الشبابية لمساعدة المرضى.