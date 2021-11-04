البر والإحسان تنفذ يوما طبيا مجانا في الأزرق الجنوبي غدا

الوكيل الاخباري- تنفذ حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء يوم غد الجمعة، يوما طبيا مجانيا في منطقة الأزرق الجنوبي.

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وتبدأ فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الأزرق الجنوبي المختلطة الساعة العاشرة صباحا.



وتشمل الفعاليات تقديم خدمات طبية واستشارية من خلال كادر طبي، في اختصاصات الباطني، القلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الصدرية، العظام والروماتيزم والمفاصل.



وينفذ اليوم الطبي بمشاركة عدد من المراكز والمختبرات الطبية والصيادلة في إطار الشراكة مع حملة البر والإحسان، فيما سيتم تقديم العلاجات اللازمة والمجانية للمراجعين.