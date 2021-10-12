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الثلاثاء، 12-10-2021 09:21 م

البشير : إنقاذ حياة فتى بعد إخراج 30 شظية من صدره

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الوكيل الاخباري - نجح الكادر الطبي المتخصص في مستشفى الجراحات التخصصية التابع لمستشفيات البشير، بإنقاذ حياة الفتى قيس 16 عاما،من 30 شظية في الصدر، من خلال إجراء عمليتين في وقت قياسي.

وقال مدير مستشفى الجراحات التخصصية، الدكتور عبداللطيف الإبراهيم خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الطفل وصل إلى مستشفيات البشير الخميس الماضي، وكان مصابا بطلقة “بمبكشن” في منطقة الصدر والبطن بسبب حادثة وقعت في محافظة جرش. وبين الدكتور الإبراهيم، انه بعد ثلاث ساعات من وقوع الحادثة، وصل الطفل في سيارة الاسعاف إلى مستشفيات البشير، وكان ضغطه 60، وجرى التنسيق بين الدكتور المناوب مؤيد لامبر ومستشار جراحة القلب الدكتور عدنان اللحام، واتفقا على تحويله لمستشفى الجراحات التخصصية للتعامل مع الحالة دون دخوله إلى الطوارئ، خصوصا أن المركز مجهز فنيا وطبيا لعمل مثل هذه الحالات الصعبة والدقيقة.

وأضاف إن العمليتين شارك فيهما جراح للقلب، وجراح للصدر، ومستشار جراحة القلب التخدير، وفريق الرئة الصناعية، وفنيو التخدير والعمليات.

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