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الخميس، 07-07-2022 03:12 م

البعثة الارشادية تستكمل نشاطاتها للحجاج الأردنيين قبل صعودهم لعرفة

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الوكيل الإخباري - استكملت البعثة الارشادية الدينية المرافقة للحجاج الأردنيين للديار المقدسة اليوم الخميس نشاطاتها التوعوية قُبيل البدء بمشاعر الحج والمتمثلة بالوقوف بعرفة، ومزدلفة ومشاعر منى.اضافة اعلان


وقال مساعد أمين عام وزارة الأوقاف رئيس البعثة الارشادية الشيخ اسماعيل الخطبا للصحفيين المرافقين للحجاج الأردنيين إن البعثة عملت على تكثيف نشاطاتها من خلال لجنة التوعية الدينية التي يترأسها مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، وبالتعاون مع مجلس الإفتاء المصغر والمشكل من مفتين وقضاة شرعيين.

وأضاف الخطبا أن عملية التوعية تمثلت في عقد لقاءات مع المرشدين القائمين على توجيه الحجاج منذ مغادرتهم أرض الوطن، بحيث تم تعريفهم بالمسار الذي أعدته وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة لتفويج الحجاج لجبل عرفة ومن ثم استكمال مشاعر الحج في مزدلفة ومكة المكرمة ومنى.

كما أشار الى أن لجنة التوعية عقدت لقاءات في جميع الفنادق التي يقيم بها الحجاج الاردنيين لتوعيتهم وتثقيفهم بالمشاعر وارشادهم دينيا لاداء الفريضة على أكمل وجه، داعيا الله تعالى أن يتقبل منهم ويعيدهم لارض الوطن سالمين.

كما أكد الخطبا على أننا سنكون متواجدين في المشاعر المقدسة مع المرشدين لخدمة الحجاج واستمرار التوجيه والإرشاد حتى ينتهي الحاج من استكمال جميع أعمال الحج.

 




 

 


 

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