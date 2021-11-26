البلبيسي: أسبوعان حاسمان

الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الأردن قد يصل لذروة الموجة الثالثة خلال الأسبوعين المقبلين، ما يعني أنهما حاسمان.



وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة الجمعة، أن 86 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن.



وبين أن 87% من الذين توفوا بفيروس كورونا و82% من الادخالات للمستشفيات غير مطعمين.



ولفت إلى أن تطبيق أمر الدفاع اعتباراً من بداية العام المقبل جاء لمنح فرصة للمواطنين لتلقي اللقاح.



وشدد على أن لا الزامية لتلقي طلبة المدارس للقاحات، والحكومة لا تفكر حالياً بالإغلاق.



وأكد أنه سيتم تخفيض سعر فحص فيروس كورونا.



ودعا للاقبال على تلقي لقاح الانفلونزا.

اضافة اعلان