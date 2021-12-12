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البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

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الأحد، 12-12-2021 11:05 ص

البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

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الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن كل المعلومات الأولية تشير إلى أن الحالات المصابة بأوميكرون اخف من الحالات الناجمة عن الإصابة بمتحور دلتا لكن متحور أوميكرون اسرع انتشارا بثلاث مرات، قائلا "الدلتا اشد ضراوة من متحور أوميكرون".اضافة اعلان


وقال البلبيسي بتصريحات صحفية إن جميع المخالطين للحالة المصابة بالمتحور أوميكرون جاءت نتائج فحصهم سلبية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على معرفة سبب العدوى للشخص المصاب.

وأضاف أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، وبحسب المعطيات اما وصلنا إلى قمة الموجة او قريبين من الوصول إلى قمتها.

كما أكد، أن جميع عينات فحص كورونا حاليا تظهر نتائجها خلال 24 ساعة من الفحص، مبينا أنه كان هناك تاخيرا بخروج نتائج الفحوصات، ما إضطر الوزارة إلى اللجوء للدوام الصباحي والمسائي في المختبرات حتى تظهر النتائج خلال 24 ساعة.

وبين أنه وبحسب دراسة بريطانية اثبتت أن الدمج ما بين المطاعيم يعطي مناعة اكثر.

 




 

 


 

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