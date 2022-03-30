البلبيسي: أيام قليلة تفصلنا عن وصول أول شحنة من دواء كورونا

الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وصول أول شحنة من دواء "باكسلوفيد" لعلاج فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الاتفاق مع شركة فايزر التي تنتج العقار كان يقضي بوصول أول شحنة خلال شهر آذار الجاري.

وأضاف أنه في حال تأخر وصول الشحنة المتفق عليها مع الشركة فإن ذلك لن يتجاوز اليومين على الأكثر.

وأوضح البلبيسي أن الكمية التي ستصل قريبا تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا، فيما تكفي الكمية المتعاقد عليها لعلاج نحو 8 آلاف شخص.



وأشار إلى أن باقي الكميات ستصل على فترات بحسب الاتفاق مع الشركة.

وبيّن أنه سيتم الإفصاح عن وصول الدواء مباشرة تمهيدا لبدء استخدامه داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.



يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.