الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 12:22 م

البلبيسي: أيام قليلة تفصلنا عن وصول أول شحنة من دواء كورونا

xzvcvcz


الوكيل الإخباري - توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وصول أول شحنة من دواء "باكسلوفيد" لعلاج فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

اضافة اعلان

 

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الاتفاق مع شركة فايزر التي تنتج العقار كان يقضي بوصول أول شحنة خلال شهر آذار الجاري.

 

وأضاف أنه في حال تأخر وصول الشحنة المتفق عليها مع الشركة فإن ذلك لن يتجاوز اليومين على الأكثر.

 

وأوضح البلبيسي أن الكمية التي ستصل قريبا تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا، فيما تكفي الكمية المتعاقد عليها لعلاج نحو 8 آلاف شخص.

وأشار إلى أن باقي الكميات ستصل على فترات بحسب الاتفاق مع الشركة.

 

وبيّن أنه سيتم الإفصاح عن وصول الدواء مباشرة تمهيدا لبدء استخدامه داخل مستشفيات وزارة الصحة.

 

وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

VTIwsXbGXHVBqkpYIMjqcUKDEuwYJqeBE0MHYgaJ

حبس موظف 5 سنوات حاول الاحتيال على أجنبية بـ846 ألف دولار

277460331_283024200667429_1217908348164706063_n

أزمة في نفق المدينة وشارع الشهيد إثر تصادم 10 مركبات - صور

h6G3J

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

1024x576_main_image5d7124839971c

إعادة اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة الأولى

0L5A1485 - Copy

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

أخبار متعلقة
بببب

الحكومة توافق على توريد علاج لكورونا بقيمة 2 مليون دولار

527293Image1

البلبيسي: 108 أطفال تحت 12 عاما تلقوا لقاح كورونا بدون أعراض جانبية

xzvcvcz

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

56807377_303

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

وزير المالية

العسعس يصاب بكورونا

الشواربة

الشواربة: الأمانة لا تفرق بخدماتها بين المواطنين واللاجئين