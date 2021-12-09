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الخميس، 09-12-2021 03:24 م

البلبيسي: إجراء فحص كورونا إجباري لجميع القادمين إلى المملكة

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إنه على جميع القادمين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية ومن أي دولة إجراء فحص (بي سي آر) حال وصولهم إلى أرض المملكة، موضحا أن القادمين غير ملزمين بالبقاء في المطار إلى حين ظهور النتيجة.

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وأكد البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، ضرورة إحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة خلال الـ72 ساعة الماضية للقادمين، قبل وصولهم إلى الأردن.

وبخصوص حضور الحفلات والمهرجانات، بين أن على الحضور تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى إحضار فحص (بي سي ار) سلبي النتيجة خلال الـ48 ساعة الماضية. 

 

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