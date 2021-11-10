البلبيسي: إصابات كورونا قد تصل 3 آلاف يوميا ولا عودة للإغلاقات

الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، ان دراسات علمية أجرتها منظمة الصحة العالمية وجامعات أمريكية مرموقة، أكدت أن ذروة الإصابات في الأردن ستتراوح بين 2500 إصابة إلى 3000 إصابة يوميا وأن الأردن لن تواجه موجة وبائية جديدة.

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وأضاف البلبيسي أن الأردن شهد ارتفاعا في الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.



ولفت إلى أن كل القطاعات ستتأثر بارتفاع الإصابات، في حال لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الصحية، مشددا على أن السيناريوهات القديمة من إغلاقات أصبحت من الماضي، ولن يتم العودة إليها، مشيرا الى إمكانية العودة لتجديد بعض الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة.