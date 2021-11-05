البلبيسي : استراتيجية الحكومة الاستمرار بالتعليم الوجاهي



الوكيل الاخباري - شدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، على أن هناك ارتفاع في أعداد الاصابات بين طلبة المدارس، وأكثر فئة من 10 أعوام إلى 17 عاماً، و30% من الحالات اليومية من هذه الفئة، والفئة الثانية 65 عاماً فما فوق، مشجعاً الطلبة وذويهم للاقبال على اللقاح وهو ليس اجبارياً أو متطلب للعودة إلى المدارس.



وأكد أن نسبة الاصابات في المدارس أقل من 0.5%، واستراتيجية الحكومة الاستمرار بالتعليم الوجاهي، وتقليص مدة الفصل الأول جيدة.

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