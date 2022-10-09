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الأحد، 09-10-2022 10:17 ص

البلبيسي: الأردن ليس خالٍ من كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الأردن ليس خالٍ من كورونا ولا يعني أن الفيروس اختفى، أو حتى الجائحة انتهت، فما زال هناك أشخاص يصابون بكورونا إلا أن أعدادهم أقل بكثير من السابق.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد، أن تعليق التقرير الأسبوعي لكورونا لا يعني خلو المملكة من الفيروس.

وبيّن أن تعليق تقرير كورونا جاء بعد استقرار الوضع الوبائي في المملكة، وانخفاض أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ مؤخرا.


وكشف البلبيسي عن أن جائحة كورونا ستنتهي عند إعلان منظمة الصحة العالمية عن ذلك، فهي الجهة التي أعلنت بدايتها وهي التي ستعلن انتهاءها، مؤكداً على أنه بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات إلا أنه لا يمكن القول أن كورونا اختفت.


وأوضح أن الفيروس ما زال يشكل تهديداً على حياة الناس، فهناك وفيات ما زالت تحدث جراء الإصابة به، حيث أن هذا التهديد لن يكون بشكل جماعي، كالفترة التي كانت أعداد الإصابات تنتهي اسبوعياً بـ 350 الف إصابة، إنما من الممكن أن يكون تهديده أقل حالياً، لكن سيؤثر على بعض الأشخاص وقد يؤدي للوفاة، مبينا أن أعداد وفيات كورونا وصلت لحوالي 7 ملايين وفاة في العالم.


وعن التعامل مع الفيروس حالياً، أشار البلبيسي إلى أن العالم ومن ضمنها الأردن بدأ بمرحلة التعايش مع كورونا، قائلا:" الفيروس موجود مثله مثل الأمراض الأخرى كالأنفلونزا والزكام وغيرها، وبالتالي أصبح التعايش معه هو المطلوب حالياً".


وبيّن أنه من الممكن العودة لإصدار التقرير الأسبوعي لكورونا، في حالة تغير الوضع الوبائي لدينا وارتفاع الحالات والوفيات مستقبلاً لا قدر الله.


وشدد البلبيسي على أن جميع مراكز التطعيم ضد كورونا، واجراء الفحوصات ستبقى موجودة، حاثاً الجميع على تلقي المطعوم، وإجراء الفحوصات عند اقتضاء الحاجة ووجود الأعراض لدى الشخص، لاتخاذ العلاج اللازم، وعدم تطور الحالة للأسوأ.


وعلى الرغم من تعليق التقرير الأسبوعي لكورونا، لفت البلبيسي إلى أن التقارير اليومية الخاصة بوزارة الصحة ستبقى، وسيكون هناك في نهاية كل يوم إحصائيات حول أعداد الإصابات والوفيات، وأماكن تسجيلها، لرصد ومعرفة ومراقبة كافة التطورات المتعلقة بالوباء، مشيرا إلى أن البروتوكول العالمي يقتضي أيضاً إرسال التقارير فيما يخص الفيروس والحالة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية.

 




 

 


 

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