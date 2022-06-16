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الخميس، 16-06-2022 01:07 م

البلبيسي: الاستغناء عن مراكز مخصصة للتطعيم ضد كورونا لضعف الإقبال

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الاستغناء عن بعض المراكز المخصصة للتطعيم ضد كورونا.اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد مراكز التطعيم وصل الآن إلى 92 مركزا في حين كان يقدر عددها في جميع أنحاء المملكة بـ160 مركزا.

وأضاف أن وزارة الصحة تجري مراجعات شهرية لأعداد المراكز والمطاعيم التي تقدمها، وفي حال وجدت أن الإقبال على أحد المراكز كان ضعيفا يتم الاستغناء عنه.

وأشار البلبيسي إلى أن هناك محددات وشروط أهمها وجود مركز قريب آخر يخدم ذات المنطقة وذلك لأهمية الحصول على المطاعيم المضادة للفيروس.

وكانت كشفت بيانات وزارة الصحة عن تلقي نحو 4 مليون و794 ألفا و837 شخصا الجرعة الأولى، بنسبة حوالي 75% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، فيما بلغ المجموع الكلي للجرعة الثانية 4 مليون و520 ألفا و846 شخصا، بنسبة 71% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 662 ألفا و446 شخصا.


 




 

 


 

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