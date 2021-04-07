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الأربعاء، 07-04-2021 01:54 م

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

وزارة الصحة3


الوكيل الاخباري - قال الدكتور عادل البلبيسي أمين عام وزارة الصحة للأوبئة مسؤول ملف كورونا ان المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض ولكن هناك احتمالية لعودة المنحنى للارتفاع في حال التراخي بتطبيق اجراءات السلامة .

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واكد البلبيسي ان عدد من اخذ جرعة واحدة من لقاحات كورونا حتى اليوم وصل الى 377 الف شخص وعدد من اخذ الجرعتين في المملكة وصل الى 118520 شخصا وعدد من سجل على المنصة وصل تقريباً الى مليون شخص وفق البلبيسي .

 

واكد البلبيسي وصول 400 الف جرعة من لقاحات كورونا للمملكة خلال هذا الاسبوع .

 

واكد ان هناك توجها لاعتماد التطعيم داخل المركبات مؤكدا ان اي مواطن لم يتمكن من الذهاب لاخذ المطعوم في الوقت المحدد له سيتم اعادة جدولة موعد اخر لاخذ المطعوم . 

 

 

 

 

 




 

 


 

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