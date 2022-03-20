البلبيسي : انخفاض إصابات كورونا بالأسبوع الأخير 64 بالمئة

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي رقم 11 والممتد خلال الفترة من 12 إلى 18 آذار، سجل 9135 حالة، مقارنة مع 25502 حالة للأسبوع الوبائي رقم 10 وبانخفاض حوالي 64 بالمئة.



وأضاف البلبيسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغ 44 حالة، مقارنة مع 77 وفاة خلال الأسبوع الوبائي 10 وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.



وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم اجراؤها خلال الأسبوع، 75641 فحصا مقارنة مع 115816 فحصا مع الاسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 35 بالمئة.



ولفت البلبيسي إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 276 حالة مقارنة مع 421 حالة خلال الأسبوع رقم 10 وبنسبة انخفاض حوالي 34 بالمئة.



وحول الفحوصات الايجابية، بين البلبيسي أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 12.3 بالمئة، مقارنة مع 22 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم (9) وبانخفاض حوالي 45 بالمئة.



وأوضح أن عدد الحالات النشطة يبلغ 6449 حالة مقارنة مع 18954 حالة خلال الأسبوع رقم 10 وبانخفاض حوالي 66 بالمئة، أما نسبة الحالات في الفئة العمرية 10-17 سنة 19 بالمئة مقارنة مع 26 بالمئة خلال الأسبوع السابق، ونسبة الحالات في الفئة العمري 9-6 سنوات بلغت 4 بالمئة مقارنة مع 8 بالمئة خلال الاسبوع السابق.

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